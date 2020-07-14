Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Şampiyonluk yolunda Denizlispor'a yenilerek ağır yara alan Trabzonspor'da taraftarlar teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yönetime ateş püskürdü. Çılgına dönen bir taraftar, Ben burada can çekişiyorsam senin yüzünden, yönetimin yüzünden. Skora bak, milyonlarca taraftarın hayalini çaldınız" diyerek isyan etti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yönetime tepki gösterdi. Hüseyin Çimşir "SENİN YÜZÜNDEN" Denizlispor'un ikinci golü sonrası sosyal medyada video paylaşan bir Trabzonspor taraftarı "2-1 yeniliyoruz. Bu senin yüzünden Hüseyin hocam. Ben burada can çekişiyorsam senin yüzünden, yönetimin yüzünden. Skora bak, milyonlarca taraftarın hayalini çaldınız" sözleriyle isyan etti.