Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ses getirecek bir transfere imza attı. Denizli ekibi, Sırp yıldız Neven Subotic'i transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali. Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.

"20-25 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA BU TRANSFERİ BİTİRDİK"

Subotic'in transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, deneyimli oyuncuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Subotic'in Denizlispor tarihinin en kariyerli oyuncusu olduğunu kaydeden Şanlıkan, şöyle konuştu:

"Bana göre Denizlispor tarihinin en kariyerli oyuncusu. Burada böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Çünkü seni tercih etmesi için birçok şartları yerine getirmen gerekiyor. Bu ama para değil. Burada önemli olan gerçekten bir aile ortamının ona göstermekti. Bizi tercih ettiğini için ona tekrar teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük bir çalışmayla Subotic bugün bizle imza attı. İnşallah Denizlispor için çok hayırlı bir transfer olacak."

SUBOTIC: BU AİLEYE KATILMAK ÇOK ÖZEL BİR OLAY

Subotic ise 1 ay içinde ikinci kez Denizli'ye geldiğini, seçimini etkileyen unsurlardan bir tanesinin Türkiye'de futbolcu arkadaşları olduğunu söyledi. İnsanların pozitifliğinin de kararını etkilediğini kaydeden Subotic, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Subotic, takımda kendisine verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim için dünya zorlu dönemden geçerken böyle bir aileye katılabilmek çok çok özel bir olay. O yüzden takıma en kısa sürede entegre olmak istiyorum. Adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmak istiyorum. Çünkü kulübün başarısına gerçekten katkıda bulunmak istiyorum. Hocamız çok büyük bir isim ve önceden ona gıptayla bakıyordum. Onunla tanışmak ve çalışabilmek, kararımı almamda yardımcı oldu. Ben eskileri konuşmayı sevmem. Şu an buradayım. Denizlispor için konuşabilirim. Eskiden neler oldu bitti saygıdan dolayı konuşmamamız gerekiyor. Ben yarınki Trabzonspor maçını oynamak isterdim. Ancak yetiştiremedik. İmzayı atıyorum ve gelecekteki tüm maçlarda görev alarak elimden gelen her şeyi yapacağım."

264 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı.

SAINT ETIENNE VE UNION'DA DA OYNADI

Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.