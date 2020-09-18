Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı
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Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, transferde ses getirecek bir hamle yaparak dünyaca ünlü Sırp savunmacı Neven Subotic'i renklerine bağladı. Kulüp, Twitter'dan yaptığı özel videoyla transferi resmiyete kavuşturdu.

18.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:31

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ses getirecek bir transfere imza attı. Denizli ekibi, Sırp yıldız Neven Subotic'i transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali. Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.

264 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı.

SAINT ETIENNE VE UNION'DA DA OYNADI

Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı
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