(DENİZLİ-ÖZELl) Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü

Denizli'de yüreklerin ağza geldiği anlar amatör kameralara yansıdı

Ölümle yaşam arasında gidip gelen şahıs ağır yaralandı

Boğazına hortum bağlayıp kendini boşluğa bırakan şahıs hava yastığının üstüne düşüp ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de oturduğu binanın terasında boğazına bağladığı su hortumu ile kendini boşluğa bırakarak intihara kalkıştı. Şahsı çevreden yetişen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yukarı çekmeyi başaramayınca adam yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak itfaiyenin açtığı hava yastığının üstüne düşerek ağır yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar amatör kameralara yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de öğlen saatlerinde yaşanan olayda, Mustafa Ö., isimli şahıs yaşadığı 3 katlı binanın teras katına çıkarak su hortumunu boynuna doladı. Ardından kendisini teras katının korkuluklarından dışarı çıkarak şahıs bir süre o şekilde bekledi. Mustafa Ö.'nün halini gören çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi ve bu sırada kendisini intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri şahsın düşme ihtimaline karşı hemen aşağıya hava yastığı açıp ardından şahsı tutmak için teras katına çıktı.

Hortum koptu şahıs aşağı böyle düştü

Bu sırada boynundaki hortumla aşağı sarkan Mustafa Ö., kendisini yukarı çekmek istese de bunda başarılı olamadı. Şahsın sarktığı en üst katın balkonuna çıkan bir vatandaş ise Mustafa Ö.'nün boğulmaması ve aşağı düşmemesi için bacaklarından tuttu. Yukarı çıkan itfaiye ekipleri ise şahsı kendisini bağladığı hortumla yukarı doğru çekip tam yakalamaya çalışırken hortum kopunca Mustafa Ö., çevredekilerin çığlıkları eşliğinde aşağıya açılan hava yastığın üstüne düştü. Yaralanan Mustafa Ö., olay yerindeki ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.