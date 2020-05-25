Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Denizli'de su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen 6 kişi, jandarma itfaiye ekibi tarafından yukarıya çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
25.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:35
Denizli'nin Çameli ilçesinde, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi tedavi altına alındı.
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BAYGIN HALDEKİ 6 KİŞİ YUKARI ÇIKARILDI
Yeşilyayla Mahallesi'nde su tahliyesi için kuyuya giren 6 kişiden bir süre haber alamayan çevredeki vatandaşlar, onları kontrol etmek istedi. Seslenmelerine rağmen herhangi bir cevap alamayan vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 6 kişiyi yukarıya çıkardı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer 4 kişi ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.