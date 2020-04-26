Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki E.K, başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlu Mustafa K'nın cansız bedenini yakmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.

DUMANLAR ÜZERİNE İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cansız bedeni buldu. İncelemede cansız bedenin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.