Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Zonguldak'ta girdikleri denizde dalgalar nedeniyle sürüklenen 8 kişi, koydaki kayalıklara sığındı. Jandarma ekipleri ulaşımı olmayan bölgede dronla arama yaparken gençleri kurtarma çalışması sürüyor.
15.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:23
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü köyünde denize açılan 8 kişi, dalgalar nedeniyle sürüklendi. Dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren gençler, ulaşımı olmayan koydaki kayalıklara sığındı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken jandarma ekipleri kıyıya ulaşamayınca dron kaldırarak 8 kişiden haber almaya çalıştı.
AŞIRI RÜZGAR, KURTARMA OPERASYONUNU ZORLAŞTIRIYOR
Aşırı rüzgar sebebi ile yükselen dalgalar, kurtarmak için gelen römorkun da kayalıklara yaklaşmasına engel oluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koya sığınan 8 kişi ekipler tarafından kurtarılmayı beklerken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.