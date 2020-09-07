Demirtaş'ın Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik sözlerine Akşener'den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı. Canlı yayında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var" ifadelerini kullandı.

Akşener'in canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları;

"Koronada durum iyi değil. Bir kere bütün o kurallara uyuyorum, maske takıyorum, sosyal mesafeye dikkat ediyorum, dikkat etmeyenleri uyarıyorum. El teması kurmuyorum, C vitamini alıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Bu hafta zatürre aşısı oldum. Eskiden testi o kadar yaptırmıyordum ama illerden döndükten sonra test yaptırıyorum ekibimle birlikte. Biz açık havada geziyoruz, kapalı alanda toplantı yapmıyorum.

ALİ ERBAŞ'A YÜKLENDİ

AK Parti'nin yöneticilerinin hiçbir zaman geri adım atmadıkları tek bir konu vardır: Atatürk ve cumhuriyet değerleri. Önce açılım yaptılar, geri adım attılar. Komşularla sıfır sorun dediler, sonra herkesle kavgalı oldular. Diyanet de Atatürk'ün kurduğu bir kurum ve başında Ali Erbaş isimli biri var. Atatürk'ün kurduğu kurumun başındaki şahıs hepimizin eleştirdiği bir isim. Buradan Erdoğan'a bir önerim var. Ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Ali Erbaş'a bağlasınlar, belli ki çok yetenekli bir isim.

"MİLYONLARCA GENCİN UMUDUYLA OYNANAN BİR DURUM"

Türkiye'de gençlerin araştırmalarda yüzde 70'e yakını iş bulabilse yurt dışına gidebilecek. O gençler kurumlara müracaat edecekler 90 alacaklar, ama 60 alanı atayacaklar. Siz liyakatın olduğu ülkeyi gençlere sunmazsanız gençler de umudunu kesip yurt dışına giderler. Milyonlarca gencin umuduyla oynanan bir durum. Daha vahimi var. Rektörlükte ya da belediyelerde özel kalem olarak başlıyorlar, sonra yüksek maaşlarla başka yerler terfi ediyorlar. Bu kadar ah alınır mı?

İslamiyet'in en önemli özelliği kul hakkıdır. Bunlardan Hz. Adem'in kıssasını duydunuz mu? Bunlar aynı zamanda ekonomik yolsuzluklara da neden oluyor.

"ÖĞRENCİ BAŞINA 10'AR BİN LİRA İŞLETME KREDİSİ VERİLSİN"

Eğitim konusu çok enteresan bir durum. Özel okullar ve devlet okulları var. Bunlar açılacak mı belli değil. Öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlayacak bir bakan ortada yok. Özel okullarda sektör 1 milyon 440 bin öğrenci almış. Doğrudan ve dolaylı olarak 750 bin eğitim sağlıyor. Yeni kayıtlarda yüzde 80'e varan düşüş var. Bu okullar tedbir alınmadığı durumda kapanır. Biz ne öneriyoruz? Öğrenci başına 10'ar bin lira işletme kredisi verilmesini istiyoruz. Bir öğrencinin devlete maliyeti 1136 dolar. 10 bin lira verdiğiniz zaman devletin üzerindeki yükü de alırsınız. Ama bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklarsa biz yapacağız inşallah. Esnaf nasıl kepenk kapatma durumundaysa aynı şey okullar için de geçerli.

"İNSANLAR BAĞ-KUR AİDATLARINI ÖDEYEMİYOR"

İş dünyası etkileniyor, üreten etikleniyor, işçiler, günlük çalışanlar etkileniyor. İşsizliği, fakirliği tarif edemem size. Bir aba eğiliyor kulağıma '4 senelik üniversite mezunu oğlum şu kadar yıl işsiz' Saray'da oturuyorsunuz, damadınızı bakan yapmışsınız. Bakıyorsunuz, tedbirler hiç. Siz paket açmışsınız 5 müteahhidi korumak için. İnsanlar Bağ-Kur aidatlarını ödeyemiyorlar. Paralar yastık altına ve altına girdi. Bunlar ekonomiye dönseydi insanlara iş olarak dönerdi. His sisse senedi alın ama kayyum atamak gibi değil, sonra bunları satın bu para ekonomiye dönsün demiştik.

"İŞSİZLİK, YOKSULLUK KONUŞULMASIN DİYE İDAMI GÜNDEME GETİRDİLER"

İdam sayın Bahçeli'nin de Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. 7 Mayıs 2004 tarihli kanunda idam anayasadaki bütün kanunlarından çıkarıldı. Birinde Başbakan Yardımcısı Bahçeli, diğerinde başbakan Erdoğan, ikisi de bunu AB uyum yasaları için yaptılar.

Burada idam cezasından ziyade ortaklar şunu konuşmalı. Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçtik? İkide bir bunun gündeme getirilmesi demek, biz bunu AB uyum yasaları çerçevesinde çıkardılarsa, neden bundan geri döneceklerini izah etmek durumundalar.

Emine Bulut'un evinden çıktığımda da sormuşlardı. Ben de bu tarz cinayetler için getirin kardeşim şahsen destek vereceğim demiştim. Erdoğan getirsinler hemen imzalarım dedi. Zaten sen söylemden milletvekilleri nefes alamıyor ki. Getirsinler biz de kendi aramızda değerlendiririz. Bu tartışma işsizliği, yoksulluğun, Murat Ağırel'in Müyesser Yıldız'ın Barış Pehlivan'ın tutukluluğunun konuşulmasını engelliyor. Asıl vahim olanı şu: Milletvekilleri hazırlar getirir ama ortada böyle bir şey yok. Bugün milli irade diyenler milli iradenin içini boşalttılar. çünkü meclisin bir kıymeti kalmadı.

Hukukun üstünlüğü, adaletin tam sağlanması, demokrasinin tam uygulanması, bu ucube sistemden vazgeçildiği, iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem ile tutuklu gazeteciler sorunu çözülebilir.