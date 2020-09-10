Demir yığınına dönen otomobilden yara almadan çıktı

İzmir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ö.C.K., önce park halindeki bir otomobile daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı.

10.09.2020 02:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:18

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ö.C.K., önce park halindeki bir otomobile daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Demir yığınına dönen araçta sıkışan Ö.C.K., AKS ekipleri tarafından kurtarılırken, şahsın kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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Kaza, gece geç saatlerde Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.C.K. yönetimindeki 35 KAC 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce park halindeki bir otomobile çarpan otomobil, ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ, SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Ö.C.K.'yı yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Ö.C.K.'nın, demir yığını haline dönüşen otomobilden yara almadan atlattığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.