Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir, Avrupa maçlarını yüzde 30 seyirciyle oynamak istiyor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçlara seyirci alınması için harekete geçtiklerini açıkladı. Otyakmaz, "Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için UEFA ve TFF'ye başvurduk." dedi.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımları ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR DE BAŞVURU YAPTI

Öte yandan ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Başakşehir de aynı hamlede bulunacağını açıklamıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "UEFA maçlara maksimum yüzde 30 seyirci alabilirsiniz diyor. TFF'den de loca açıklaması geldi biliyorsunuz. Sadece localar değil, salı günü Almanya'da Leipzig ile oynayacağımız maçta rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz alamıyoruz. Daha sonra PSG ile oynuyoruz. Sivasspor'da aynı şekilde. Sivas içinde dezavantaj oluyor. Taraftar da bu maçlara gelmek istiyor. Milli Takım'ın Rusya ile oynadığı maçta da yüzde 30 seyirci vardı. Dolayısıyla bununla ilgili TFF'ye bir yazı gönderdik" ifadelerini kullanmıştı.