Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, canlı yayında su içenlerin oruç tutanlara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Demet Akalın'ın paylaşımına bir Twitter kullanıcısının "İnsanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırıyor ve reklamını yapıyorsun" cevabı ise kısa sürede gündem oldu.
30.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:53
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından canlı yayında su içenlere tepki gösterdi. Akalın, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Akalın, "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulundu.
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