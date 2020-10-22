Demet Akalın'ın İnsan bir erkeğin gücünü istiyor sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, StarTV'de Alişan'la birlikte sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında sarf ettiği sözler tepki çekti.

"HEMEN KOCAMI ARADIM, O ARAYAMADI"

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'IN CEVABI MERAK KONUSU OLDU

Bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Demet Akalın henüz sessizliğini koruyor. Akalın'ın bu konuya ilişkin vereceği cevap ise merak konusu oldu.