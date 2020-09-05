Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, önceki akşam Arnavutköy'de trafikte görüntülendi. Muhabirlerin yanına gittiği Samyeli, Serenay Sarıkaya hakkındaki bir soruyu duyunca sert çıkıştı.

"SERENAY'IN OLDUĞU YERDE BEN YOKUM"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündem geldi. Talu'ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz'la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" dediği öne sürüldü.

"BUNLARIN PARÇASI DEĞİLİZ BİZ"

Önceki akşam Arnavutköy trafiğinde görüntülenen Defne Samyeli, sıkışan trafikte basın mensuplarını görünce şaşırıp kaldı. Aracının camını açarak muhabirlere selam veren Samyeli, kızıyla ilgili iddia sorulunca "Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz" diyerek tepki gösteren Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.