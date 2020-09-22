30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan genç, aynı evde yaşadığı dedesini kalbine yakın bölgeden bıçaklayarak öldürdü.
22.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:18
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö. (31) dedesi Salim Ö.'yü (87) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Kandıra Sinanlıbilallı Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö., bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı dedesi Salim Ö.'yü ekmek bıçağıyla yaraladı.
KURTARILAMADI
Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.