Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde Ya Allah Bismillah Allahu Ekber sesleri yükseldi

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi okunmasıyla tekrar gündeme gelen Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda Danıştay kararını verdi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

"YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHU EKBER" SESLERİ YÜKSELDİ

Ayasofya önünde toplanan yüzlerce vatandaş, Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili tarihi kararını bekliyordu. Kararın açıklanması sonrası vatandaşlar, "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" diyerek sevinçlerini gösterdi.

İLK DAVA 2005'TE AÇILMIŞTI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.