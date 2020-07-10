Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor

Türkiye, Danıştay'ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs'ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay'dan çıkacak karara çevrildi. Danıştay, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak.

DANIŞTAY'IN KARARI BUGÜN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin 15 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinin bugün sonuçlanması ve Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın statüsüne ilişkin kararı bugün açıklayacağı belirtiliyor.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Danıştay Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Birinci formül, Erdoğan'ın Ayasofya'yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.