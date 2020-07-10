Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler

24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze olan Ayasofya'da ibadetin önü Danıştay'ın verdiği kararla açıldı. Böylece Ayasofya 86 yıl sonra tekrar cami olabilecek. Bu kararın ardından da sosyal medyada siyasiler, büroktarlar, ünlü isimler de de paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlar:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA

"ŞÜKÜRLER OLSUN YA RABBİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Danıştay 10. Dairesi, 'Ayasofya camidir' dedi. Ayasofya; Fetihtir, Fatih'tir, İstanbul'dur! Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti, milletimizin arzusu gerçek oluyor. 86 yıllık hasret bitti, şükürler olsun Ya Rabbi!"

"TEKBİRLER YANKILANACAK"

AK Parti Genel Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Fatih Sultan Mehmed'in mirası, Fethin kutlu sembolü Ayasofya için Danıştay kararını verdi. Artık Ayasofya'da beş vakit saflar tutulacak, eski günlerdeki gibi tekbirler yankılanacak. Aziz Milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun."