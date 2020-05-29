Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı

Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Danimarka Ligi'nde taraftarları oyuna entegre etmek için özel bir uygulama yapıldı.

Taraftarlar, tribünlere kurulan dijital ekranlar vasıtasıyla evlerinden canlı bağlantı yaparak takımlarını destekledi. 40 metreye 3 metrelik dev ekranlar üzerinden, taraftarlar Zoom programı aracılığıyla maçın coşkusunu yaşadı.

EKRAN ÜZERİNDEKİ ALANLAR PARAYLA SATILDI

Öte yandan kurulan ekran üzerindeki alanlar da taraftarlara parayla satıldı. İki ayrı ekranda tarafsız seyirciler, bir ekranda ise deplasman taraftarları yer aldı.

Futbolcuların taraftarlarının sesini duyabildiği sistemde, 20 kişilik ekip uygunsuz davranışlarda bulunan ve küfürlü söylemlere imza atan taraftarları denetleyerek aramadan uzaklaştırdı.

24. haftadaki Aarhus ile Randers arasında oynanan ilk mücadele, 1-1 sona erdi.