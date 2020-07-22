Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, boyu, kilosu kaç?

Danilo Zanna namı diğer "Danilo Şef" TV8'de yayınlanan MasterChef programının en sevilen jürilerinden birisidir. Konuşması, gülüşü ve sempatik hareketleriyle tüm Türkiye'nin sevdiği Danilo Zanna'nın hayatını sizlerle paylaşalım.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da doğmuş yemek şefi ve sunucudur. Danilo Zanna diğer bir adıyla "Danilo Şef" İtalya'da (Prato, Toskana) dünyaya gelmiştir. Babasının ismi "Armando Zanna" 'dır. Aile mesleği olarak aşçılıkta büyük bir ilerleme kaydeden Danilo dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo Zanna, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl çıkış yaptığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna asıl yükselişini ise TV8'deki MasterChef programında sağlamıştır. Birçok kesim tarafından sempatik tavırları, konuşması ve gülüşü çok beğenilmiştir. Bu bakımdan herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. MasterChef yarışmasından sonra genelde Danilo Şef olarak çağırılmaktadır.

Ayrıca Danilo Zanna 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girmiştir. Bu evliliklerinden bir de oğulları olmuştur.

DANİLO ZANNA (DANİLO ŞEF) HAKKINDA BİLGİLER

Danilo Zanna doğum tarihi : 15 Nisan 1982

Danilo Zanna kaç yaşında : 38 yaşında

Danilo Zanna nereli : İtalyan (Prato)

Danilo Zanna evli mi : Evet

Danilo Zanna kaç çocuğu var : 1 oğlu var (Zeno Tibet)

Danilo Zanna boyu kaç : 1.81 cm

Danilo Zanna kilosu kaç : 79 kg

Danilo Zanna burcu ne : Koç

Danilo Zanna göz rengi nedir : Kahverengi