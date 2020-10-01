Dağlık Karabağ: Putin ve Macron'dan ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tartışmalı bölgede çatışmaların tırmanması sorununu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron tarafından talep edilen görüşmede iki liderin "savaşan tarafları bir an önce ateşkesi sağlamaya, tansiyonu azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdığı" belirtildi.

Putin ve Macron "taraflar arasında sürmekte olan geniş çaplı düşmanlıklar konusunda ciddi endişelerini ifade etti" ve "Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümü dışında bir alternatif olmadığını" belirtti.

İki lider, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) önderliğindeki Minsk Grubu da dahil olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi ve grubun başkanlığını yürüten Rusya, Fransa ve ABD'nin ortak bir açıklama ile taraflara, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve barış görüşmelerinin başlatılması çağrısı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Görüşmede ayrıca Belarus'taki durumun ele alındığı ve Putin'in "egemen bir devletin iç işlerine müdahale veya meşru yetkililere dış baskı uygulama girişimlerini kabul etmeyen ilkeli tutumu" bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

27 Eylül'den bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi öldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çarşamba günü bir açıklama yaparak Moskova'nın, Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları arasında görüşmelere evsahipliği yapabileceğini belirtmişti.