Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"HAİN DARBECİLERE MEYDAN OKURCASINA"

"Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!" diyen Altun, "Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!" ifadelerini kullandı.