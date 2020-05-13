Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı

Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı, yurt genelinde bazı noktalar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi ve bazı noktalarda acele kamulaştırma kararları çıkarıldı.

SİGARADAKİ MAKTU VERGİ TUTARINDA %17 ARTIŞ

Sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi. Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

"KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLAR"

Kayseri, Van, Sivas ve Giresun'daki bazı alanlar, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Şanlıurfa'ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" olarak belirlendi.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi.

Acele kamulaştırma kararları

"ACELE KAMULAŞTIRMA" KARARLARI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?

Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.