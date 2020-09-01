Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bir araya gelecek! Masada başkentin sorunları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor. Yavaş'ın görüşmenin ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

BAŞKENTİN SORUNLARI ELE ALINACAK

Görüşmede başkentin sorunları ele alınacak. Bilindiği gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan biri, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesiydi. Kredi verilmesi, tartışmalar sonrasında onaylanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen "su altyapısı kredisi"ne verilen "ret" kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı. Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.

Mansur Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinden sonra görüşmeye ilişkin açıklama yapacak.