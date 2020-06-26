Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin "Sosyal medyayı sevmiyor musunuz?" sorusunda Erdoğan, sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.

"HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURMANIN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ"

Erdoğan, "Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyerek "Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Erdoğan, sohbet öncesinde yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabb'imden emeğinizin, gayretinizin, çabanızın karşılığını hayal ettiğiniz şekilde vermesini niyaz ediyorum" diye konuştu.