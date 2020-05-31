Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları nargile içenleri ve gece kulübüne gitmek isteyenleri üzecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla gençlere hitap etti. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan eğlence mekanları ve nargile kafeler ile ilgili konuşan Erdoğan, bu tarz mekanların bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.

"HER YIL 100 BİN KİŞİ TÜTÜN KULLANIMI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Tütüne Hayır Günü kapsamında gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

"EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşların sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduklarını söyleyen Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Dünya tütüne hayır gününü gençlerin sigara kullanımından uzaklaştırılması bakımından son derece önemli buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz."