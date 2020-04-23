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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.

23.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:30

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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"HAKİMİYET MİLLETİNDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.

"21.00'DE EVLERİMİZİN BALKONUNDAN İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUYACAĞIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara çağrıda bulundu. Erdoğan, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız" ifadelerini kullandı.