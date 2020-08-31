Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenlenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak ve yaşanan sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak için kente geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi. Bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu. Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinden havadan incelemelerinin ardından, vatandaşlarla sohbet etti.

AFAD BAŞKANI ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ

Daha sonra tören alanına gelen Erdoğan, yaşanan felaket hakkında AFAD tarafından hazırlanan grafikleri inceledi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

"MÜJDELER VERECEĞİM"

Selin vurduğu bölgede inceleme yapan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, şunları söyledi: ''İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına bilemediniz sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamam erdirelim istiyoruz. Bütün yollar altyapı üst yapı konutla ve bu konutlarla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. Ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşsun istiyoruz. Ama bir taraftan da yıkılacak olan yerler var. Yıkacağız mecburuz. Artık bu dere yataklarında konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında yapacağımız konutlarla o konutlara taşıyıp çok daha huzurlu bir yere taşıyalım diyoruz. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur, biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. bu konuda tabi benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de süratle bunu bitirip onları oralara taşıyalım.''