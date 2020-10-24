Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz, orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız." dedi.

