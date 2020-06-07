Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 2,5 ay çalışmalarını İstanbul'da sürdüren ve 1 Haziran'da Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmaları sırasında çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

07.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın çalışma ekibiyle birlikte koronavirüs sürecinde çalışmalarını İstanbul Trabya'daki Huber Köşkü'nden yürüttü. Cumhurbaşkanı, normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren ise Ankara'ya geçti.

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KÜLLİYE'DEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Ankara'da yoğun bir mesaiyle çalışmalarına devam eden ve hafta içinde MGK, Kabine Toplantısı gibi toplantılara başkanlık eden Erdoğan; millet bahçesi, baraj açılışları da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde telefon görüşmesi yaparken ve yürürken çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

"MESAİYE DEVAM"

2,5 aydan sonra İstanbul'dan Başkent Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı, fotoğraflara "Ankara'da mesaiye devam..." notunu düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR