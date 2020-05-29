Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur" dedi.

"BU İNSANLIK DIŞI ZİHNİYETİ KINIYORUM"

Türkiye'nin insanlığa yöneltilen saldırıların her zaman karşısında olduğunu belirten Erdoğan, "Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.