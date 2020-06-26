Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak YKS öncesinde video konferans yöntemiyle sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'na ilk soru soran öğrenci YKS'nin neden önce ertelendiğini sonra ise neden erken alındığını sordu. Erdoğan ise temmuz ayındaki tarihin belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlendiğini söyledi.

YKS'ye girecek Kardelen Büyükavcu'nun Cumhurbaşkanı'na sorusu:

"SINAV TARİHİNİN ÖNCE İLERİYE SONRA GERİYE ATILMASININ NEDENİ NEYDİ?"

"Sayın Cumhurbaşkanım, ben Kardelen Büyükavcu Muğla Teknoloji Kültür Koleji'nden bu sene mezun oldum. Yarın 2,5 milyon arkadaşımla beraber sınava gireceğim. Şimdi size 2 sorum var. Bunlardan ilki; sınav tarihimiz önce temmuz ayının sonuna ertelendi. Sonra geri çekilerek eski tarihinden bir hafta sonraya atıldı. Peki sınav tarihimizin önce ileriye sonra geriye atılmasının nedeni neydi? Bunu bütün arkadaşlarımız gibi ben de çok merak ediyorum.

"ACABA SİZLER Mİ BİZİM AÇIMIZDAN BAKAMIYORSUNUZ?"

İkinci soruma hemen geçersem; bizler salgından dolayı YKS'nin ertelenmesini istedik ama bu kabul görülmedi. Acaba sizler mi bizim açımızdan bakamıyorsunuz? Ya da bizler mi duruma çok endişeyle bakıyoruz, gereksiz korku içindeyiz, abartıyoruz durumu. Bu konu hakkında bizler gibi düşüneceklere vereceğiniz mesajınız var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı ise şu oldu:

"YENİ TARİH BELİRSİZLİĞE KARŞI BİR TEDBİR OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

"Sevgili öğrenciler, sevgili gençler bu tür sınavların tarihi aylar öncesinden ilan edilir. YKS'nin tarihi de aynı şekilde çok önceden kamuoyuna açıklanmıştır. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini maalesef etkiledi. ÖSYM tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmazdır. Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN GEREKSİZ YERE 1 AY DAHA STRES YAŞAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Türkiye salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer aldı. 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takvimini açıklamaya başladık. Bu çerçevede sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklarda pedagoglar, öğrenciler, velilerle yoğun istişareler gerçekleştirildi. Bunun üzerine sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi."

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİN TURİZME KURBAN EDİLMESİNİN DÜŞÜNÜLMESİ SAĞLIKSIZDIR"

Erdoğan, turizm geliri açısından sınavın tekrar erkene alınması eleştirileriyle ilgili ise "Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılması, sınav süresinin uzatılması gibi gençlerimize pek çok avantaj sağladık. Baraj puanlarını düşürerek daha çok gencimizin girebilmesini temin ettik. Gençlerimizin geleceğinin böylesine turizm gibi basit tercihine kurban edilmesinin düşünülmesi sağlıksız düşüncedir. Gençlerimize sınavda başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden önündeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." diye konuştu.