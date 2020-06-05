Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Nevşehir'de Selahaddin Eyyubi Camisi'nin yanındaki parkta eda edilen Cuma namazı öncesi imam, kaydırağa çıkarak hutbe okudu.
05.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:02
Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU
Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesindeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.
İMAM, KAYDIRAĞA ÇIKARAK HUTBE OKUDU
Selahaddin Eyyubi Camisinin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.
İşte dikkat çeken o görüntüler;