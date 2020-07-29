Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih

Reytingleri alt üst eden Çukur dizisini hayranları yeni sezonu dört gözle bekliyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine, karantina sürecinde sosyal mesafeye uyulması açısından çekimlerine ara verilmişti. Hayranlarını ise bu süreçte Çukur'a hasret kaldı. Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu. Sevilen dizinin 4. sezon provaları başladı. Çekimlerin ise 10 ya da 15 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

26. BÖLÜM EVDEN ÇEKİLMİŞTİ

Sevilen dizi, karantinada ilginç bir deneme yapılarak oyuncuların evlerinden kendi telefonlarıyla çektikleri videolarla 26. bölüm çekilmişti.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezon 26. bölümde telekonferans ile çevrimiçi ortamda buluşan Koçovalı kardeşler aralarındaki problemi yine çözemediler ve bildikleri yoldan gitmeye karar verdiler. Mahalledekiler de görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri birbirleri ile paylaştılar can alıcı bilgi tabi ki Medet'ten geldi. Salgından önceki son bölümde Yamaç Koçovalı liderliğindeki Çukur, Çağatay Erdenet'ten kurtulmayı başarmıştı. Çağatay'ı tuzağa düşürmek için harika bir plan yapan Yamaç ve Salih, kanıtlarla beraber Çağatay'ı polise teslim ediyor. Çağatay, Erdenet nüfuzunu kullanarak hapis cezasından kurtuluyor fakat babasının kementini yemekten kurtulamıyor. Erdenet ailesi Çukur'a karşı oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyunda artık Çukur'u daha ciddiye alan ve ilk günden tek başına Çukur'a giderek Yamaç'ın karşısına dikilen Arık Böke Erdenet var.

DİZİNİN KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı) Ercan Kesal (İdris Koçovalı) Perihan Savaş (Sultan Koçovalı) Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu) Rıza Kocaoğlu (Aliço) Öner Erkan (Selim Koçovalı) Necip Memili (Cumali Koçovalı) Kubilay Aka (Celasun) Kadir Çermik (Emmi) İrem Altuğ (Ayşe) Boncuk Yılmaz (Saadet) Cem Uslu (Metin) Uğur Yıldıran (Kemal) Aytaç Uşun (Meke) Ece Yaşar (Karaca) Mustafa Kırantepe (Medet)