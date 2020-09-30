Oyuncu Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya'nın başrol çıkışıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Yamaç'ı oynayan Aras Bulut İynemli önceki akşam Ulus'taki bir mekanda görüntülendi. Menajeri ile buluşarak yemek yiyen başarılı oyuncu, kilolu kadınların başrol almadığı yönündeki haberler hakkında sessiz kaldı.

"HER HAFTA TEST YAPTIRIYORUZ"

Aras Bulut İynemli, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Covid-19 salgını nedeniyle dizi setlerinde önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, "Her hafta test yaptırıyoruz. Sette gerekli önlemler alınıyor. Bütün dizi ekibi olarak çok dikkat ediyoruz" dedi.

O SORUYU DUYUNCA KAÇTI

Hazal Kaya'nın 'Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor' açıklaması hatırlatılan Aras Bulut İynemli, bu soruyu cevapsız bırakarak arabasına binip evinin yolunu tuttu.