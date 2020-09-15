Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, dün akşam 95. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne damga vuran ise Yamaç'ın "Çukur evimiz İdris babamız" sloganıyla Çukur'dan kovulması oldu.

YAMAÇ İYİLEŞTİ

Çukur son bölümde, Arık Böke'nin Cumali'ye gönderdiği, İdris ve Yamaç'ın tuzağa düşürüldüğü ve İdris Koçovalı'nın öldüğü anın görüntüleri, herkesi Yamaç'a düşman yaptı. Babası İdris'i Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Cumali, kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ı ise Cengiz Erdenet kaçırdı ve iyileşmesini sağladı.

ÇUKUR'DAN KOVULDU

Yamaç'ın en yakın adamı yapmak isteyen Cengiz Erdenet, planını devreye soktu. Koçovalı Hastanesi'nde tedavi gören Yamaç'ı kaçırarak kendi malikanesine getirdi ve iyileşmesini sağladı. Aldığı kurşunlardan sonra kısa sürede iyileşen Yamaç ise mahalleye geri döndüğünde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çok sevdiği Aliço bile Yamaç'ın yüzüne bakmadı. Yamaç ve Mahsun aynı sıralarda annelerinden helallik almaya gittiler. Mahsun annesinin elini öperken, Sultan ise Yamaç'a sadece çantasını uzattı. Annesinin elini öpmek için eve giden Yamaç kapıdan kovuldu. Yamaç tam kahvenin önüne geldiği sırada Çukur sokaklarında "Çukur evimiz İdris babamız" sözleri yankılanmaya başladı. Cumali ise tüm olanları bir çatıdan izledi.