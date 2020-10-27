Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, dün akşam 100. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Çukur'da babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra mahalleden ve ailesinden dışlanan Yamaç, beklemediği bir olayla karşılaştı. Vartolu'nun gerçekleri anlatmasıyla Çukur halkı, yeniden Yamaç'ın etrafında birleşti. Karşısında onlarca kişiyi gören Yamaç ise duygusal anlar yaşadı.

ÇUKUR, YAMAÇ'A SAHİP ÇIKTI

Çukur'da sevgilisi olan erkekten şiddet gören Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a Çukur sahip çıktı. Çukur'u korumaya çalışan Yamaç'ı büyük sürpriz bekledi. Çukur'u toplayan Metin tekrar Yamaç'ı bağrına bastı.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti. Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

YAMAÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'dan gördüğü destekle duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.