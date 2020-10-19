Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 19 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 8. bölüm fragmanı da yayınlanacak!
ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 101. bölüm yani 4. sezon 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 101. bölüm fragmanı yayınlanmadı.
ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 4. Sezon 6. Bölümünde (98. Bölüm); Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin, Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan