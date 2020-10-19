Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 8. bölüm fragmanı da yayınlanacak!

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 101. bölüm yani 4. sezon 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 101. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 6. Bölümünde (98. Bölüm); Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin, Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan