Selefi derneklerin silahlandığını iddia eden Cübbeli Ahmet, emniyette ifade verdi

Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden ve "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" diyen 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Ünlü, söz konusu sözleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.

SABAH SAATLERİNDE İFADE VERDİ

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

"BU SİLAHLANMAYI DURDURUN"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Cübbeli Ahmet, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DİNLEMEK ZORUNDAYIM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili şu sözleri söylemişti: "1-2 güne bildiklerini anlatacak. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var, 'Devlet bir kişinin ifadesine bakıyor.' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki bir değerlendirme ortaya çıkacak. Ben dinlemek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. DEAŞ'ın 2020 yılında 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba ele geçirdik. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" dedi.