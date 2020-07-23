Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı

Cristiano Ronaldo'nun Irına Shayk ile birlikteyken 2015 yılında aşk yaşadığı iddia edilen ünlü model Daniella Chavez, Şili merkezli Rancagua Sur Sports Club kulübünü satın aldı.

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan 34 yaşındaki ünlü model, yaptığı paylaşımda henüz bir ligde oynamayan Rancagua'yı satın aldığını ve kulübü en üst seviyedeki lige çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Chavez, "Yakında profesyonel bir lige girecekler. Benim için bir meydan okuma daha. Ancak bu güzel bir meydan okuma çünkü şehrimin bir parçası. Elimizden geleni yapacağız" sözlerini kullandı.

Chavez'in satın aldığı Rancagua Sur, 3. Lig'de mücadele ederek profesyonel futbola giriş yapacak.

RONALDO İLE YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü modelin 2015 yılında dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. O dönemde Irina Shayk ile birlikte olan Portekizli yıldızın ilk başlarda utangaç olduğunu söyleyen Chavez, böylelikle bir hayalini gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

"BAŞLARDA BİR UTANGAÇTI"

Chavez, "Cristiano ilk başlarda biraz utangaçtı. Kendine güveni arttıkça, biraz korkutucu olsa da gayet erkek gibiydi. Beni sevdi ama düşüncesi bunu göstermek yönünde değildi. Sadece bir hayalimi gerçekleştirmek ve onunla yatmak istedim. Vücudunu beğendim. O da benim yüzümü ve göğüslerimi beğendi" ifadelerini kullanmıştı.