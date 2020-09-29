Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü

Avustralya medyası, koronavirüs salgınında dünya genelinde turizmin ağır darbe almasıyla erken emekliliğe sevk edilen lüks yolcu gemilerinin hurdalıklarda son bulmaya başladığını ve Türkiye'nin dev bir gemi mezarlığına döndüğünü yazdı.

7news sitesinde salgından önce 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan sektörün içine düştüğü durumla ilgili haberde, birçok geminin son yolculuklarını İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine yaptıkları belirtildi. Gemiler burada, mobilya ve yedek parça olarak kullanılabilecek donanımları söküldükten sonra hurda metale dönüştürülüyor. Haberde bir geminin yüzde 98'inin, bin kadar çalışanın sekiz aylık çabasıyla hurda metale dönüştürülebildiği belirtiliyor.

'ALİAĞA KÜRESEL MALİ KRİZDEKİNDEN SONRAKİ EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

