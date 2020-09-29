Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü
Avustralya medyası, koronavirüs salgını nedeniyle emekliye ayrılan lüks yolcu gemileri nedeniyle Türkiye'nin dev bir gemi mezarlığına döndüğünü yazdı. Söz konusu gemiler, İzmir Aliağa'da hurda metale dönüştürülüyor.
Avustralya medyası, koronavirüs salgınında dünya genelinde turizmin ağır darbe almasıyla erken emekliliğe sevk edilen lüks yolcu gemilerinin hurdalıklarda son bulmaya başladığını ve Türkiye'nin dev bir gemi mezarlığına döndüğünü yazdı.
7news sitesinde salgından önce 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan sektörün içine düştüğü durumla ilgili haberde, birçok geminin son yolculuklarını İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine yaptıkları belirtildi. Gemiler burada, mobilya ve yedek parça olarak kullanılabilecek donanımları söküldükten sonra hurda metale dönüştürülüyor. Haberde bir geminin yüzde 98'inin, bin kadar çalışanın sekiz aylık çabasıyla hurda metale dönüştürülebildiği belirtiliyor.