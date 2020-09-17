Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı sonrasında koronavirüs vakalarında artış yaşandığını hatırlatarak, "Çorum'da durum kontrol altında. Endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nu ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Çiftçi, vaka sayılarına bağlı olarak yatan, entübe, yoğun bakımda olan hasta sayısı ve vefat oranlarında artış olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde Çorum'un kritik olan iller arasında 15'inci sırada yer aldığını açıklayan Vali Çiftçi, "Geçen hafta Sağlık Bakanımız 8 ayrı kritere göre kritik olan ilk 15 ili açıklamıştı. Çorum geçtiğimiz hafta 13. sıradaydı. Bu haftaki değerlendirmeye göre ilimiz 15'inci sıraya geriledi. Denetimlerin artırılması, tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla beraber inşallah kısa sürede 15 kritik ilin arasından çıkacağımızı düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla il genelini kapsayan denetimlerimiz oluyor. Bugün de denetim ekiplerimiz sahadalar. Bunun dışında Valiliğimizin koordinasyonunda Cumartesi günü bir denetim gerçekleştireceğiz. Eylül ayı içerisinde denetimlere daha çok ağırlık vereceğiz. Denetimlerin artmasıyla birlikte sayıların düşeceğini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"GÜNDE BİNİ AŞKIN TEST YAPIYORUZ"

Hastanede tedavi gören kişi sayısında geçtiğimiz haftaya oranla artış olmadığını açıklayan Vali Çiftçi, "Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü hastanede yatan hasta sayımız 326 idi. Dün itibariyle de bu sayı 326. Geçen haftadan bugüne kadar hastanede tedavi gören kişi sayısında bir artış yok. Yine geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 49 bin test sayısına ulaşmıştık. Bugün 57 bine ulaştık. Bir hafta içerisinde 8 bin test yapıldı. Günde bini aşkın test yapıyoruz. Ne kadar test yaparsak o kadar kişi hastalığın ilk evrelerinde tespit etme imkanımız oluyor. Çorum'da durum kontrol altında. Endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Ancak her zaman olduğu gibi maske, mesafe ve kalabalık ortamlarda bulunmama gibi tedbirlere riayet edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

"VAKA SAYILARIMIZDA ARTIŞ VAR"



Vefat sayılarına ilişkin de açıklama da bulunan Vali Çiftçi, "Vaka sayılarımızda bir artış var. Yoğun bakım ve entübe sayılarında artış alıyor. Dolayısıyla bunlar ölüm sayılarına yansıyor. Zaman zaman bununla ilgili açıklama yapıyoruz. En son 4 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki denetimlerden sonra bir açıklama yapmıştık. Gerek gördüğümüz taktirde sayılarla ilgili açıklama yapıyoruz. Hastaneden veya belediyeden ölüm sayılarını öğrenip bunların hepsinin Kovid-19 nedenli olduğunu düşünmekte doğru değil. Şuanda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz pandemi hastanesi olduğu gibi normal hastalarımızda var. Orada da çeşitli nedenlerden dolayı vefat edenler oluyor. Ölümlerin hepsi salgından kaynaklı değil. Dolaysıyla toplam vefat sayılarının salgından kaynaklı olduğunu düşünmek doğru değil. Birazda kafa karışıklığı buradan geliyor. Kovid-19 kaynaklı ölümler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına iletiliyor. Bakanlıkta gerekli açıklamayı yapıyor" şeklinde konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Vali Çiftçi, bir gazetecinin sokağa çıkma yasağının tekrar gelme ihtimali olup olmadığına yönelik sorusuna ise, "Pandemi sürecinin ilk döneminde vaka sayılarının az olmasına rağmen oldukça sert ve radikal tedbirler alınmıştı. Bunu hepimiz yaşadık. İş yerleri kapatıldı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. O zaman dört ana ilke vardı. Birincisi sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıydı. İkinci üretim ve tedarik zincirinin de devamlılığını sağlamaktı. Şuanda hem sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz lazım. Hem de üretim ve tedarik zincirini tedavi ettirmek lazım. Aynı zamanda bu salgınla bu illetle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hem tedbirleri alacağız hem de ekonominin çarkları dönmeye devam edecek. Gündemimizde önceki dönemde alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir gündem yok. Pazartesi günü pandemi kurulu tekrar toplantı yapacağız. Orada gerekli değerlendirmeler yapacağız. Sokağa çıkma yasağı gibi herhangi bir gündemimiz yok" sözleriyle cevap verdi.