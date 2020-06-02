Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti

Çorum-Osmancık kara yolunda dere yatağına düştükten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Recep Molozoğlu'nun (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çorum-Osmancık kara yolundaki Pınarcık Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden kurumuş dere yatağına düştü. Kazanın ardından alev alan otomobile, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

SÜRÜCÜNÜN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Molozoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Hitit

Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.