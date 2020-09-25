Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, dün belediye zabıta ve temizlik ekiplerinin gittiği N.A.'ya ait evden 2 çöp kamyonu dolusu katı atık çıkarken, bidonlar içinde 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL para bulundu. Komşuları, emekli bankacı olan N.A.'nın eşinin ölümünden sonra tartıcılık yaptığı ve kimseye zararı olmayan biri olduğunu söylerken, mahalle muhtarı Serpil Akçasakız ise "Doğrusunu isterseniz ben evden para çıkacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Turan Mahallesi'nde yaşayan emekli banka memuru N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, iki katlı evin tüm odalarında çöp olduğunu belirledi. Belediye ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen temizlik ekipleri, evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca, durumu polise bildirdi. 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak geçimini sağlayan biri kız, iki çocuk babası N.A.'nın çift emekli maaşı aldığı ve sokaklardan kağıt topladığı ileri sürüldü. Yaşlı adamın bugüne kadar biriktirdiği bidonlar dolusu para, mahalle muhtarı Serpil Akçasakız ve polis nezaretinde sayılması için Ziraat Bankası'na götürüldü. Banka görevlileri, sayılan paranın 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL olduğunu belirledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra N.A.'nın banka hesabına yatırıldı.

"YAŞLI ADAMIN KOMŞULARI KONUŞTU"

Komşu Eray Gökmen, N.A.'nın eşi öldükten sonra kalabalık sokak ve caddelerde tartıcılık yaptığını belirtip, "Kendisi kimseye zararı olan bir kişi değil. Sabah baskülünü alıp işe gider, akşamları döner. Kesinlikle dilencilik yapmaz, kimseden para istemez. Sadece eve hurda kağıt getirir, onları biriktirip, satardı. Ama zaman geçtikçe evden kokular yayılmaya başladı. Evi fareler sardı. Oradan bizim evlerimize de fare gelmeye başlamıştı. Birileri de kaymakamlığa dilekçe vererek şikayetçi olmuş" dedi.

"ÇÖP EVDEN PARA ÇIKACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, kendisine de N.A.'nın evinden kötü kokular geldiği yönünde şikayet dilekçesi geldiğini belirtip, "Bunun üzerine gidip, kendisine konuyu anlattım. Sabah, belediye ekiplerinin eve geleceğini ve temizlik yapacaklarını belirtip, bizi beklemesini istedim. Ertesi gün belediye ekipleri ile gidip, kapısını çaldık, zaten bizi bekliyormuş, temizlik ekipleri de o sırada paraları buldu. Doğrusunu isterseniz ben evden para çıkacağını tahmin etmiyordum. Daha sonra da polislerle birlikte paraları bankaya tutanakla teslim ettik. Paralar sayılırken yanımızda çocukları da vardı. Öyle söylenildiği gibi evden milyonlar çıkmadı, çıkan paranın miktarı belli" dedi.