Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ecvet Ürün'ün, temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekiler, görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğendiği görüntüleri izleyenler, işçinin arabası için gösterdiği özene kayıtsız kalmayarak destek mesajları verdi.

"İŞİNE DEĞER VEREN MESAİ ARKADAŞLARINA SAHİBİZ"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti. Geylani, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Alın teri ile elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir. Emekçi kardeşimizin emeğine yüreğine sağlık. Helal olsun. Bizlere de ne mutlu ki işine değer veren mesai arkadaşlarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.

"DEVLETİN MALI BİZİM MALIMIZDIR"

Çarşı merkezindeki temizlik işinde çalışan Ürün, "Her sabah işe başlarken arabamı yıkıyorum. Öğlen mesai arasında da arabamı tekrar yıkayıp dezenfekte ediyorum. Akşam yine arabamı temizleyip belediyeye teslim ediyorum. Devletin malına iyi bakıyorum. Devletin malı bizim malımızdır" dedi.

5 ÇOCUĞUNU BURADAN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLA OKUTUYOR

5 çocuğunun da öğrenci olduğunu belirten Ürün, işini severek yaptığını, bu işten kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini belirterek, Belediye Başkanı Geylani'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.