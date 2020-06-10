Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk, direksiyonunun karnına batması neticesi can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden Küçük Kumla istikametine bisikleti ile seyreden 13 yaşındaki Mehmet Kantar yokuş aşağıya indiği sırada freni tutmayınca yol üzerindeki bir traktör römorkuna çarpıp düştü.

BİSİKLETİN DİREKSİYON DEMİRİ KARNINA SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle bisikletin direksiyon demiri karnına saplanan Kantar, ağır yaralı halde kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.