Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının ilk kuşağında boy gösteren Zeynep Koçak, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Değişimine aldığı kilolarla başlayan Koçak, sarı saçlarının rengini de koyulaştırmayı tercih etti. Oyuncunun son hali ise takipçilerini ikiye böldü. Zeynep Koçak, saçlarını aldığı bir kararla kıvırcık yaptı. Oyuncu, değişimini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Bazı takipçileri, Zeynep Koçak'ın bu halini çok beğendi. Bazı takipçileri ise yakıştırmadı.

BİR DÖNEM OĞUZHAN KOÇ İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Zeynep Koçak, uzun yıllar Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı. İkili, ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirmişti. Müzik çalışmalarına devam eden Oğuzhan Koç'un aksine Zeynep Koçak, gündemden uzaklaşmayı tercih etmişti.