Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada her perşembe günü yapılan TBT akımına uydu. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yılmaz, kısa sürede gündem oldu.

"KEMAL, BABASINA ÇEKMİŞ"

Komedyen, 1975 yılında çekilmiş olan çocukluk fotoğrafını "1975'te her şey çok güzeldi. Ben mesela" notuyla paylaştı. Yılmaz'ın fotoğrafı 148 bin beğeniye ulaşırken ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Ceylan Ertem "Kemal babasına çekmiş demek" derken Demet Evgar da kalp emojisi koydu.