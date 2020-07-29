Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi

Zihinsel engelli oğluyla beraber yaşayan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S., çocuklarının cep telefonuna intihar edeceğine dair mesaj attı. Mesajı gören çocukları, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen baba, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

1,5 AY ÖNCE BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerinde yer alan binanın ikinci katında meydana gelen olayda; baba Celal S., çocuklarının cep telefonuna intihar edeceğini bildiren bir mesaj attı. 5 çocuğunun durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kapatan Celal S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Celal S. için özel harekat polisleri de olay yerine çağrıldı. Celal S.'nin 5 çocuğundan 4'ü de olay yerine geldi.

ÇEVREDEKİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Polis, sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle balkonlarına çıkarken, bazıları ellerindeki cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Olay yerine gelip hazırlıklarını tamamlayan özel harekat polisleri, koç başıyla yukarıya çıktı. Bu sırada müzakereci polisin iki saat süren ikna çabaları sonuç verdi. Kapıyı polislere açan Celal S., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Manavgat Adliyesi'nden emekli olan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S.'nin tabancasını daha önce emniyete hibe ettiği öğrenildi.