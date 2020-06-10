Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu

Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangında 9 büyükbaş hayvanın yanı sıra ev, tandırlık ve ahırlık da yandı.

10.06.2020 02:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:08

Çorum Ayaz köyünde Necip G.'nin torunları F.A ve N.E.G dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturdu. Alevleri söndüremeyen çocuklar dedelerine haber verdi. Tandırdan alevler yükseldiğini gören Necip G., itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda sevk edildi.

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9 HAYVAN TELEF OLDU

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangında ahırda bulunan 11 adet büyükbaş hayvandan 2'si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Necip G. v eşi H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.