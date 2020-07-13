Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı

ABD merkezli e-ticaret sitesinde basit ürünlerin fahiş fiyatlara satılması ve bu ürünlerin kayıp çocuk isimleriyle aynı olması sonrasında, Wayfair'de çocuk ticareti yapıldığı iddiaları ayyuka çıktı. Haberdar olanların kanını donduran vahim iddialar, tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Wayfair'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken şirketin geçmiş dönemde yasaklanan bir reklamı kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Wayfair'in yasaklanan reklamında alışveriş yapan mutlu insanlar ve kolilerin içinden çocukların çıktığı görüldü.

OLAYIN İÇ YÜZÜ

Olay, Reddit adlı forumdaki bir kişinin, Wayfair sitesinde satılan basit ofis dolapları ve yastıklarının astronomik rakamlarda olduğunu ve bu ürünlerin satış isimlerinin kaçırılan çocukların soyisimleriyle aynı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Aynı ürünün başında isim yokken ucuza satıldığı, eğer isim varsa on binlerce dolara satıldığı ortaya çıktı. Bu olay üzerine herkesin internette araştırma yapmasıyla ortaya, benzer kayıp çocuk ve satışa sunulmuş olan ürünler çıktı.

İDDİAYI GÜÇLENDİREN ARAMA SONUCU

Yapılan aramalarda fiyatı düşürülen ürünlere girip, isim bölümüne kaçırılan çocukların isim soyisimleri yazıldığında, sistemin otomatik olarak ürünleri tekrar on binlerce dolar fiyatla aramalarda çıktığı görüldü. Bu da sistem yazılımının çocuk satışı üzerine yazıldığı iddiasını güçlendirdi.